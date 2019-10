Baby sterft nadat vrouw moederziel alleen in cel bevalt

De Britse politie is een onderzoek begonnen naar de vooralsnog raadselachtige dood van een baby die vorige week overleed in een cel van de grootste vrouwengevangenis in Groot-Brittannië. De hoogzwangere vrouw die het kindje baarde kon vanuit haar cel geen alarm slaan over haar aanstaande bevalling. Onderzocht wordt nu hoe het in HMP Bronzefield (de gevangenis) is gesteld met de medische hulp aan en toezicht op gedetineerden.

Vicky Robinson, de directeur van de gevangenis met plek voor maximaal 557 vrouwen, heeft in een verklaring bevestigd dat de vrouw alleen in haar cel beviel. Ze gaf geen nadere details prijs over de doodsoorzaak van het kindje, maar zei wel de moeder ‘de komende tijd te zullen steunen’. De plaatselijke ambulancedienst liet via een woordvoerder weten dat hulpverleners vrijdagochtend naar de gevangenis ten westen van Londen moesten na een telefoontje over de zojuist bevallen vrouw. ,,Verplegers konden helaas niets meer voor de baby betekenen. Het kindje reageerde niet meer.”

De politie noemt de dood van de baby ‘onverklaarbaar’ en doet dan ook onderzoek naar de omstandigheden in de betreffende gevangenis. Onduidelijk is wat de overlevingskansen van de baby waren als er wel hulp in de buurt was geweest. Britse media stellen dat er mogelijk iets goed mis is met het toezicht op zwangere vrouwen achter de tralies. ‘Deze zaak roept serieuze vragen op over hoe de vrouw zonder medische hulp kwam te zitten tijdens haar bevalling en over de omstandigheden in deze particuliere gevangenis’, schrijft The Guardian.

Tekortkomingen

Volgens gevangenisdirecteur Robinson is er niets mis met de zorg voor gedetineerde vrouwen. ,,We zijn alles uitvoerig aan het evalueren en werken in dit geval samen met de autoriteiten.” Uit eerdere gevallen blijkt dat wel degelijk iets schort aan de zorg. Sinds 2016 stierven vier vrouwen in HMP Bronzefield. Een daarvan, Natasha Chin, stierf drie jaar geleden aan verwaarlozing en systemische tekortkomingen in de gevangenis, zo concludeerde een rechter later. Vervolgens werd de directie stevig op de vingers getikt en verplicht de situatie in de grootste gevangenis van Europa per direct te verbeteren.

In Bronzefield zijn, net als in Nederland, speciale units en cellen waar vrouwen met hun baby kunnen verblijven. Ze mogen hun kindje bij zich houden tot het anderhalf jaar oud is. Elk jaar worden ongeveer 600 zwangere vrouwen vastgehouden in gevangenissen in Engeland en Wales, en worden ongeveer 100 baby’s geboren.

Tragisch

Een Britse organisatie die zwangere en net bevallen vrouwen in gevangenissen steunt, is diep bedroefd over de dood van het kindje. Directeur Naomi Delap van Birth Companions (geboortemetgezellen, red.): ,,Onze gedachten zijn bij de moeder en allen die getroffen zijn door deze tragische gebeurtenis. Hoewel de omstandigheden nog steeds onduidelijk zijn en nog worden onderzocht, is dit het bewijs dat zwangere en postnatale vrouwen in hechtenis toegang moeten hebben tot hoogwaardige lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.”