Baby levend opgegeten door honden nadat tienermoeder hem vlak na geboorte in wildernis dumpt

Taiwan is al dagen in de ban van de gruwelijke vondst van een pasgeboren baby die door een roedel zwerfhonden is opgegeten. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de tienermoeder van de baby en haar 25-jarige vriend hem achteloos in de wildernis in het zuiden van het land hebben gedumpt.

De politie stuitte deze week in Kaohsiung, de op een na grootste stad in Taiwan met 2,7 miljoen inwoners, op de overblijfselen van de jongen na het opsporen van zijn ouders. Ze waren voor hun familie en hulpinstanties op de vlucht geslagen. De jonge Taiwanese moeder van negentien biechtte op dat ze vorige maand, zeer kort na de bevalling, haar zoontje had gedumpt.

Dat deed ze samen met haar vriend, die haar op de fiets naar de locatie had gebracht. De twee wikkelden het kind in een plastic zak en legden hem in hoog gras, in de hoop uit het zicht van (wilde) dieren te blijven. Sectie heeft echter uitgewezen dat het slachtoffertje is overleden aan de gevolgen van hondenbeten. Op dat moment leefde het kind zeer waarschijnlijk nog.

Psychische problemen

De moeder van het kind, bekend onder haar pseudoniem Xiao Mei, heeft al langere tijd psychische problemen en stond onder toezicht van verschillende zorginstanties, weten Taiwanese media. Haar leven leek een positieve impuls te krijgen nadat ze haar vriend online had leren kennen, maar al snel kregen ze financiële problemen en kwamen ze in het vizier van diverse (zorg)instanties. De ongewenste zwangerschap was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Na het achterlaten van het kind sloegen de ouders op de vlucht en verbleven ze ongeveer een maand lang in de buurt van een internetcafé. Daar werden ze op een gegeven moment herkend door maatschappelijk werkers die de politie waarschuwden. Hulpverleners merkten meteen dat de zwangere buik van de vrouw was verdwenen en vroegen haar waar haar kind was. De vrouw biechtte meteen op dat ze ‘de baby weggooide op dezelfde dag dat hij werd geboren’, meldt The Central News Agency, een persbureau van de Taiwanese overheid.

Strafrechtelijke vervolging

Het tragische en gruwelijke overlijden van de baby is in Taiwan als een bom ingeslagen en - niet geheel verrassend - voorpaginanieuws. Het Ministerie voor Sociale Zaken neemt de zaak zeer serieus en dringt alle (aanstaande) ouders er op aan om contact op te nemen met ambtenaren als zij zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het ministerie belooft dan te zullen kijken naar voeding, gezondheidszorg en financiële mogelijkheden.