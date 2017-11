Baas van ambtenaar die al 17 jaar niets doet: Ze wil vooral zelf niets

Volgens Zuinen begon het allemaal in 2000, toen Detry solliciteerde op een directiefunctie binnen de Waalse overheid. Ze werkte tot dan toe - echt - als stafchef bij een politieke partij. Ze werd afgewezen en accepteerde die afwijzing niet.

De vrouw stapte naar de rechter en kreeg deels gelijk. De provincie Namen móest haar een schadevergoeding aanbieden én een baan. Dat werd een tijdelijke 'baan' in de provinciale bibliotheek waar ze eigenlijk niets hoeft te doen, voor 2.900 euro per maand. Maar dat duurt inmiddels al zeventien jaar. Sinds 2013 vertelt Detry regelmatig aan media over haar 'martelgang' en het onrecht dat haar wordt aangedaan. Onlangs weer, op Belgische televisie. ,,Ik schaam me kapot. Ik heb er depressies van gekregen.''

Haar baas Valérie Zuinen is daar helemaal klaar mee en vertelt zijn kant van het verhaal: ,,Toen ik hier in 2011 kwam werken en dit dossier erfde, heb ik haar meteen uitgenodigd voor een gesprek. We hebben toen samen gekeken naar mogelijke oplossingen, maar het is allemaal nogal paradoxaal. Andere functies die we haar aanbieden wil ze niet en ze wil ook absoluut niet weg. Het is een lastige situatie.'' Omdat er al jaren geen goed functioneringsgesprek met haar is gevoerd is het ook vrijwel onmogelijk haar te ontslaan.

Geen goede plek

Detry kwam na haar afwijzing te werken in de centrale bibliotheek van Namen. Ze kreeg daar een rol op juridisch gebied, maar bleek naar eigen zeggen overbodig. Haar baas geeft toe dat de plek waar ze terecht kwam na haar afwijzing niet ideaal was. ,,Ze zat daar niet op een goede plek. Het gebouw was qua logistiek en ook qua daglicht niet zoals het zou moeten. Dat hebben we achteraf ook toegegeven.''



Volgens Zuinen is er echter wel actief gezocht naar een functie die leek op waar Detry in 2000 voor solliciteerde. ,,Er zijn vijf of zes van dat soort functies langsgekomen, maar die heeft ze allemaal afgewezen. Sinds haar afwijzing in 2000 staat ze heel vijandig tegenover het bedrijf. Ik denk dat het lichamelijk en mentaal ook wel iets met haar gedaan heeft.''

Andere baan