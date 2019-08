Autoriteiten bevestigen: Epstein pleegde zelfmoord

De omstreden zakenman Jeffrey Epstein pleegde inderdaad zelfmoord. Dat blijkt uit de officiële resultaten van de lijkschouwing. Zo bericht The New York Times.

De steenrijke Epstein (66) werd bijna een week geleden levenloos gevonden in zijn cel in Manhattan. Uit onderzoek is nu gebleken dat hij zichzelf ophing. Hij lijkt daarbij beddengoed te hebben gebruikt dat hij aan een stapelbed vastmaakte.

Epstein, die veel machtige politici persoonlijk kende, zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt. Zijn dood leidde direct tot complottheorieën. President Donald Trump kreeg kritiek nadat hij een bericht op Twitter had geretweet waarin oud-president Bill Clinton verdacht werd gemaakt.

De zakenman was eind juli ook al gewond aangetroffen in zijn cel. Hij kwam toen in het kader van zelfmoordpreventie onder verscherpt toezicht te staan. Die maatregelen zijn na zes dagen weer ingetrokken.

Het was wel de bedoeling dat Epstein zijn cel zou delen met een celgenoot, maar die was voor kort voor zijn dood overgeplaatst. Ook hadden de cipiers om het half uur een kijkje moeten nemen in zijn cel, maar dat zou ook niet zijn gebeurd.

Minderjarige meisjes

De autoriteiten arresteerden Epstein eerder dit jaar. Aanklagers stelden dat hij tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes seksueel heeft uitgebuit. Zij zouden betaald hebben gekregen om seksuele handelingen uit te voeren in zijn huizen in Manhattan en Palm Beach (Florida) en aan boord van zijn privévliegtuig. Epstein hing een gevangenisstraf van 45 jaar boven het hoofd.

Tot op de bodem

De Amerikaanse minister van Justitie zegt dat er sprake was van ernstige onregelmatigheden in het detentiecentrum waar de omstreden zakenman vastzat. Eerder werd al bericht dat Epstein elk halfuur door een cipier gecheckt zou moeten worden. In de uren voor zijn dood is dit echter niet gebeurd, zo vertelde een anonieme bron. Daarmee zou de gevangenis de eigen procedures hebben overtreden. Het is onduidelijk waarom Epstein niet vaker is gecontroleerd, maar veel detentiecentra in de VS kampen met personeelstekorten. De twee cipiers in de eenheid waar Epstein vastzat, zouden overuren hebben gedraaid.