Autodealer beloont veteraan die truck stal om slachtoffers Las Vegas te redden

Zonder nadenken begon hij de mensen die er het ergst aan toe leken in de laadbak en op de achterbank van de pick-up te laden. Nadat hij samen met zijn vriendin met de gestolen pick-up de groep zwaargewonden bij het Desert Springs Hospital Medical Center had afgezet, ging hij terug. Voor ronde twee. In totaal vervoerde hij 20 tot 30 mensen, schat hij zelf.



Shane Beus, de eigenaar van B5 Motors, merkte de dappere actie van Winston op. Hij zette alles op alles om de oud-marinier op te sporen, zodat hij hem kon bedanken voor zijn heldhaftige acties. ,,Deze man zat in het leger. Het was duidelijk dat dit een situatie was waarin hij snel moest handelen en dat is wat hij deed”, vertelt Beus tegen CBS News. ,,De meesten van ons zouden niet eens nadenken over zo’n daad. We zouden alleen maar denken ‘we moeten hier weg’.''