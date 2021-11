Auto rijdt op hoge snelheid in op kerstparade VS: onbekend aantal doden en tientallen gewonden

Het incident had plaats tijdens een kerstoptocht in Waukesha, vlakbij Milwaukee. De politie heeft de bevolking opgeroepen om de binnenstad te vermijden. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat. De politie wist de betrokken auto te traceren en heeft inmiddels ook de bestuurder opgepakt, zo heeft de politie tijdens een persconferentie laten weten.



De wagen, een SUV, reed vlak achter de fanfare van een plaatselijke school op de stoet mensen in. Op heftige videobeelden die op sociale media zijn verschenen is te zien dat een rode auto op hoge snelheid de parade van achteren nadert. In een tweede video lijkt de politie het vuur te openen op het voertuig dat langs de afzettingen probeert te komen. Volgens de politie is er inderdaad op de auto geschoten in een poging de bestuurder te laten stoppen, maar zijn daarbij geen omstanders geraakt.



Volgens het hoofd van de plaatselijke brandweer zijn er 11 volwassenen en 12 kinderen naar diverse ziekenhuizen vervoerd. Een getuige, Angelito Tenorio, vertelde tegen AP dat hij met zijn familie naar de parade keek, toen ze de auto zagen naderen. ,,We hoorden een luide knal en daarna hoorden we alleen maar een oorverdovend geschreeuw. En we zagen huilende mensen wegrennen. Het ging zo snel, het was behoorlijk huiveringwekkend.’’



Waukesha viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan met diverse feestelijkheden verspreid over het jaar. De optocht is traditiegetrouw de aftrap van het winterseizoen.