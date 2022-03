Auto rijdt hard in op carnavalsgroep in België: zes doden, inzittenden verdacht van moord

update/videoEen auto is vanochtend met hoge snelheid ingereden op een groep van bijna 200 carnavalsvierders in de Belgische plaats Strépy-Bracquegnies. Daarbij zijn zes mensen omgekomen. Zeker 37 gewonden zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Tien van hen zijn er ernstig aan toe. Justitie gaat niet uit van een terreurdaad.

De feestgangers van carnavalsgroep ‘Les Boute en Train’ waren zich rond 5 uur ‘ochtends in Strépy-Bracquegnies, een deelgemeente van La Louvière in Wallonië, aan het verzamelen voor de optocht die om 11.00 uur zou beginnen, aldus RTL Info. De carnavalsvierders werden traditioneel huis aan huis opgehaald om samen met andere verenigingen naar het centrum te gaan, toen in een straat vlakbij de plaatselijke sporthal een auto van achteren op de groep inreed.

De getroffen groep bestond uit 150 tot 200 mensen, zei een geëmotioneerde burgemeester Jacques Gobert van La Louvière vanochtend op een persconferentie. ,,Hier zijn geen woorden voor, het is afschuwelijk. De lichamen zien die over de weg verspreid liggen, de mensen die lijden. Je kunt je niet voorstellen dat dit kan bestaan en toch is dit helaas wat er gebeurt.‘’

Volledig scherm De politie doet onderzoek in de straat waar een auto inreed op een carnavalsgroep © BELGA

Enorm lawaai

Een van de ooggetuigen was de Belgische tv-presentator Fabrice Collignon. ,,We waren in een lange, rechte straat”, vertelt hij aan RTL Info. ,,We hoorden een enorm lawaai achter ons en een auto reed letterlijk in op de groep mensen. Het was een scène waarvan ik nooit gedacht had dat ik die zou zien. De auto versnelde en tegen de tijd dat we beseften dat er iets aan de hand was, lag iedereen op de grond. Mensen schreeuwden, het was verschrikkelijk.”

Burgemeester Gobert spreekt van een ‘catastrofe’. ,,Een wagen kwam met hoge snelheid aangereden en boorde zich in de menigte. De bestuurder reed nog verder, maar we hebben hem kunnen onderscheppen.”

Moord

De twee inzittenden (geboren in 1988 en 1990) zijn aangehouden. Ze worden verdacht van moord en moeten nog verhoord worden. Ze zijn bij justitie niet bekend voor vergelijkbare strafbare feiten. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.

Justitie ontkent dat de twee op de vlucht waren voor de politie, zoals verschillende media meldden. ,,Er is geen enkele aanwijzing voor een achtervolging door de politie. Die werd pas na het drama opgeroepen‘’, aldus een woordvoerder op de persconferentie.

Zestien ambulances boden hulp. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. De sporthal is ingericht als crisiscentrum Daar worden ook zeventig anderen van de carnavalsgroep opgevangen.

Radeloos

Op filmpjes op sociale media is te zien hoe de carnavalsvierders kort voor de ramp zich in het donker verzamelden en vrolijk uitgedost feest vierden. Daarna sloeg het noodlot toe. ‘Er lagen meer dan twintig mensen. Overal, op de grond, op de weg en op de trottoirs, over een lengte van 30 meter”, schrijft een ooggetuige. ,,Er was niet veel wat we konden doen behalve hen troosten. De mensen waren compleet radeloos.”

Minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) betuigt op Twitter ‘diep medeleven’ met de slachtoffers en nabestaanden. ,,Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama.‘’

In het hart

Ook de Belgische premier Alexander de Croo heeft zijn medeleven uitgesproken. ,,Verschrikkelijk nieuws uit Strépy-Bracquegnies. Een gemeenschap die zich klaarmaakte om te feesten in het hart geraakt. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Bijzondere dank ook aan alle hulpdiensten voor hun hulp en bijstand.”

Koning Filip en koningin Mathilde zullen vanmiddag een bezoek brengen aan Strépy. Ook De Croo, Verlinden en de Waalse premier Elio di Rupio zullen daarbij aanwezig zijn.

Volledig scherm De auto van de verdachte © BELGA

Afgelast

Vandaag zou de jaarlijkse aftrap zijn van het driedaagse carnavalsfeest. Zondagochtend in alle vroegte verzamelen alle lokale carnavalsverenigingen in folkloristische kostuums (‘Gilles’) zich als aftrap van alle festiviteiten. Later volgt dan een optocht.

Burgemeester Gobert heeft andere carnavalsgroepen opgeroepen de feestelijkheden te staken naar aanleiding van het drama. Officiële plechtigheden vandaag, zoals de uitreiking van de medailles en het vuurwerk, zijn geannuleerd. zijn afgelast. Alleen de de carnavalsstoet zal vandaag nog doorgaan. ,,Maar ingetogen, bijna als een soort begrafenisstoet”, aldus de burgemeester.

Het carnaval in Strépy kon de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden door de coronapandemie. Dit jaar werd het door de coronamaatregelen verplaatst van begin maart naar de komende drie dagen.

Volledig scherm De plaatselijke sporthal is ingericht als crisis- en opvangcentrum © BELGA

