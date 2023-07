Auto ramt school in Wimbledon: één dode en zeventien gewonden

Spaanse onderzoe­kers vinden waardevol stuk gesteente in dikke darm dode potvis

Een potvis die in mei aanspoelde op het Spaanse eiland La Palma had wel iets heel bijzonders in zijn dikke darm zitten. Tijdens de sectie op het strand werd een massief steenachtig voorwerp gevonden ín het dier. En het is nog kostbaar ook.