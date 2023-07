Australische toeslagenaffaire: half miljoen gedupeerden

Australische media melden dat een half miljoen burgers door Robodebt, zoals het schandaal daar is gaan heten, zijn getroffen. Ze werden door een algoritme in een geautomatiseerd overheidssysteem onterecht beschuldigd van uitkeringsfraude. De gedupeerden probeerden er vervolgens alles aan te doen om hun schulden te betalen. Ze gebruikten hun spaargeld of verkochten hun bezittingen.

‘Kostbare mislukking’

In het onderzoeksrapport beschrijft Robodebt het als een ‘kostbare mislukking van het openbaar bestuur’ met verwoestende gevolgen. In het rapport wordt gesproken over ten minste drie zelfdodingen die rechtstreeks verband houden met het overheidsbeleid en de commissie suggereert dat het er waarschijnlijk meer zijn. Het rapport is zeer kritisch over de handelswijze van de Australische regering en spreekt van een doofpotaffaire. Voormalig premier Scott Morrison, die toen nog in zijn rol van minister van Sociale Zaken verantwoordelijk was voor de lancering van dit beleid, verwerpt de bevindingen. Hij noemt de beschuldigingen aan zijn adres ongefundeerd.