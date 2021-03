Australische tiener overlijdt na steek van zeer giftige kubuskwal

Voor het eerst in zo’n vijftien jaar heeft de zeer giftige kubuskwal in Australië weer een dodelijk slachtoffer geëist. Een 17-jarige jongen overleed op de intensive care een week nadat hij werd gestoken.

De tiener was op 22 februari aan het zwemmen in de buurt van Bamaga, het meest noordoostelijke puntje van Australië, toen hij werd gestoken en door de toegesnelde flying doctors - medische deskundigen die zich in het uitgestrekte gebied per vliegtuig of helikopter vervoeren - met grote spoed naar de intensive care van een ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij volgens de politie op 1 maart, schrijft CNN. Het is het eerste dodelijke slachtoffer dat de kubuskwal maakt in 15 jaar. De jongen zou de 79ste persoon zijn die omkomt door de kwal sinds de 19e eeuw, toen Australië gegevens ging registreren.

De jongen had na de steek geen schijn van kans, zegt marinebioloog Lisa-ann Gershwhin tegen The Guardian. Een steek van de kubuskwal, een van de giftigste dieren ter wereld, zet als het ware het hart ‘op slot’. ,,Als dat gebeurt, verslechtert de situatie heel snel en dat is onomkeerbaar. Want je kan een samengetrokken, bevroren hart niet ‘losmaken’, ook niet met hartmassage of elektrische schokken. Het valt niet te behandelen, want je kunt bijna nooit snel genoeg zijn.”

De kubuskwal, specifieker de chironex fleckeri, heeft tentakels die zijn bezaaid met kleine, giftige puntjes, nematocysten geheten. Het lichaam van de Australische variant kan maximaal dertig centimeter worden, met tentakels van wel 3 meter. Een steek van de chironex is ondraaglijk pijnlijk en op de aangedane plek sterft de huid af. Sommige mensen verdrinken omdat ze direct in shock raken van de pijn, maar als je flink geraakt wordt, is de steek al dodelijk omdat het gif het hart en zenuwstelsel aanvalt.

Het advies in de noordelijke wateren van Australië is vanwege de giftige kwallen om alleen te zwemmen met beschermende kleding aan, zoals een wetsuit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: