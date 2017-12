Australische pedofielen niet zonder toestemming naar buitenland

Het verhaal achter deze merkwaardige foto

12:18 We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering vier: Kim Jong-un. Geen conflict dat zo hoog opliep als dat tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Bluffen met atoombommen. De Vlaamse fotograaf Carl De Keyzer was in het land toen Kim Jong-un en Donald Trump hun oorlog met woorden voerden.