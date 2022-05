Australische Labor-partij behaalt met Albanese aan het roer absolute meerderheid in parlement

,,Australiërs hebben hun vertrouwen in ons geplaatst en dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Een enorme verantwoordelijkheid om onze beloftes waar te maken, beloftes waarvoor wij een duidelijk mandaat hebben als regering met een meerderheid in het parlement’’, zei Albanese in een televisietoespraak.

Twee dagen nadat de centrumlinkse partij van Albanese de parlementsverkiezingen had gewonnen, werd hij al beëdigd als nieuwe premier van Australië. Voormalig premier Scott Morrison gaf zijn nederlaag al snel toe, maar de definitieve uitslag laat na tien dagen nog steeds op zich wachten aangezien de uitslag in sommige regio’s erg dicht bij elkaar lag en er veel per post werd gestemd.

In drie kiesdistricten was het resultaat nog niet bekend. Nu de stemmen geteld zijn in Macnamara, het kiesdistrict in het zuiden van de stad Melbourne, heeft Labor de laatste zetel die nog nodig was voor een absolute meerderheid. Er zijn nu nog twee zetels te verdelen.

Doordat Labor nu een meerderheid heeft, hoeft de partij niet te onderhandelen met de overige, veelal kleine, partijen in het Huis van Afgevaardigden om wetgeving door te voeren. De regering is nog wel afhankelijk van steun van andere partijen in de Senaat.

Albanese houdt dinsdag een partijbijeenkomst om de invulling van zijn kabinet te bespreken. Volgens Australische media maakt hij deze invulling kort daarop bekend.