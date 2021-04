Australiër Rob krijgt dertig jaar na ongeluk zijn rijbewijs terug bij ‘onwaarschijnlijke vondst’

Australiër Rob Pyne (53) dook als twintiger van een boot het kristalheldere water in voor de kust van Cairns. Hij belandde op een zandbank, brak een ruggenwervel en raakte verlamd vanaf zijn borst. Nu, 30 jaar later, is zijn portemonnee - met daarin zijn laatste rijbewijs - teruggevonden in de modder op het strand. ‘Wie had dat gedacht, een kans van één op de miljoen.’

Dertig jaar geleden vertrok het voormalige parlementslid voor de staat Queensland, Rob Pyne, met een boot vanaf de boulevard van Cairns - in het noordoosten van Australië - voor een boottocht die zijn leven zou veranderen. De toen 23-jarige jongeman dook van de boot in het blauwe, glinsterende water en raakte een zandbank - waarbij hij een ruggenwervel brak. Het verlamde hem vanaf de borst naar beneden waardoor hij nog maar ongeveer 50 procent van zijn armen kan gebruiken. Pyne werd parlementslid en zette zich jarenlang in om gehandicaptenproblematiek onder de aandacht te brengen.

Een paar dagen geleden ontving hij een bericht van de Yorkey’s Knob Boat Club over een ‘verbazingwekkende vondst’, ongeveer 15 kilometer van de plaats waar de tragedie in 1991 plaatsvond. De bootclub had de portefeuille uit de modder gehaald tijdens werkzaamheden. ,,Een kans van een op de miljoen. Er zijn vaker opmerkelijke gebeurtenissen geweest in mijn leven, maar dit staat wel met stip op één”, zegt Pyne tegen Australische media. ,,Je denkt aan wat er 30 jaar geleden is gebeurd en dat lijkt een eeuwigheid geleden. Maar soms lijkt het net de dag van gisteren. Het is interessant hoe de tijd verstrijkt.”

Hij heeft destijds zijn portemonnee niet gemist. ,,Als je je nek hebt gebroken en op zee bent, is het laatste waar je je zorgen over maakt het zoeken naar je portemonnee - ik denk dat ik er nooit meer aan gedacht heb.” Het ontroert hem dat hij zijn oude, en laatste, rijbewijs weer in handen heeft. Pyne kan vanwege zijn handicap al drie decennia niet meer rijden, en dat is een van de dingen die hij het meest mist van vroeger. ,,Mijn gezicht terugzien op een rijbewijs brengt herinneringen terug.”

Volledig scherm Rob Pyne vond 30 jaar na zijn duikongeval zijn portemonnee terug. © Creative Commons