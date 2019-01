Australiër op de vlucht creëert totale chaos

Vrijgela­ten gijzelaar: ‘Ontvoerde Ewold Horn nog steeds redelijk gezond’

10:37 Er is nieuwe hoop op de vrijlating van Ewold Horn, de Groningse vogelspotter die al bijna zeven jaar ontvoerd wordt in het zuiden van de Filippijnen. Het Filippijnse leger blijkt in onderhandeling met de groep kidnappers die onder meer de Nederlander in handen heeft.