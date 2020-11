Australië woedend op China wegens delen nepfoto Australische militair

Hoofdstad Eritrea weer door raketten uit Tigray getroffen

29 november De Eritrese hoofdstad Asmara is dit weekend weer beschoten met raketten vanuit de Noord-Ethiopische regio Tigray, volgens Amerikaanse diplomaten in de stad. Het is de derde keer, sinds begin deze maand in Tigray de strijd losbarstte tussen federale troepen en strijders van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). De luchthaven van Asmara en militaire installaties zouden het doelwit zijn geweest.