Australië tegen Poetin: de wereld weet dat Rusland MH17-moordenaars herbergt

Rusland vindt dat het MH17-proces in Nederland niet onpartijdig verlopen is en zegt dat zeer te betreuren. Rusland zal de bij verstek veroordeelde onderdanen niet uitleveren aan Nederland, liet een vooraanstaande parlementariër donderdag meteen weten.

De rechters benoemden in hun vonnis donderdag ook de rol van Rusland bij de ramp. Er is een ‘overvloed aan aanwijzingen’ dat Rusland volledige controle had over het gebied van de separatisten in Oost-Oekraïne, aldus de rechtbank. ,,Meerdere leiders hebben de Russische nationaliteit, een aantal heeft een achtergrond binnen de Russische krijgsmacht, zoals rebellenleider Igor Girkin en zijn rechterhand Sergej Doebinski, en sommigen hebben een nauwe band met de Russische Federatie.”