Athene massaal de straat op tegen naam buurland Macedonië

De Grieken maken zich kwaad over het feit dat premier Alexis Tsipras bereid is concessies te doen in een kwestie die zich al meer dan 27 jaar voortsleept. In 1991 verklaarde deelrepubliek Macedonië zich onafhankelijk van moederland Joegoslavië.



Griekenland protesteerde direct tegen de naam, aangezien het zelf een regio heeft die ook zo heet. Athene beweert dat Skopje aast op Grieks grondgebied en, mogelijk nog erger, Griekse geschiedenis uit de tijd van Alexander de Grote 'steelt'. Griekenland kreeg gedaan dat de noorderbuur alleen kon toetreden tot de Verenigde Naties onder de tijdelijke naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.



Zolang er geen definitieve oplossing is, blokkeert Griekenland toetreding van Macedonië tot de NAVO en de EU. In de Balkan is het een gevoelige kwestie. Nederland trok enkele jaren na de onafhankelijkheid de erkenning onder de naam “Macedonië” in, na een maandenlange Griekse handelsboycot.