AstraZeneca: Eerste levering vaccins aan EU zal 60 procent kleiner uitvallen

Republikei­nen Senaat willen uitstel proces impeach­ment Trump

13:24 De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat willen het impeachmentproces tegen oud-president Donald Trump uitstellen tot midden februari. Dat heeft Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, donderdag gezegd. Dat uitstel geeft de verschillende partijen genoeg tijd om de zaak voor te bereiden, aldus McConnell. Hij gaf ook aan dat hij die manier van werken heeft voorgesteld aan Chuck Schumer, die de Democratische fractie in de Senaat leidt.