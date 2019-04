Assange vastgehouden in zwaarbewaakte Britse gevangenis Belmarsh

De 47-jarige Assange werd donderdag gearresteerd, na een verblijf van zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij had daar zijn toevlucht gezocht nadat Zweden tegen hem een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd op basis van een klacht van seksueel misbruik. Het Zweedse parket besliste in mei 2017 om de zaak te seponeren, maar Assange bleef waar hij was. De Britten hadden ook een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat hij zich niet had aangeboden bij de rechtbank.



Op basis van het Britse aanhoudingsbevel werd Assange donderdag uiteindelijk opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade. Hij werd door de rechtbank van Westminster schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Een hoorzitting over zijn uitlevering naar de Verenigde Staten zal op 2 mei plaatsvinden. Daar riskeert Assange vijf jaar cel voor computerinbraak wegens zijn Wikileaks-activiteiten.