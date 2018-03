Assad zet omstreden offensief Oost-Ghouta door ondanks kritiek

Assad zei wel dat burgers in de gelegenheid worden gesteld het gebied te verlaten. Hij verwees daarbij naar een dagelijkse gevechtspauze van vijf uur. Die moet burgers in staat stellen te vluchten via 'humanitaire corridors'.



De Verenigde Staten noemden dat plan eerder 'een grap'. Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat burgers geen gebruik durven te maken van dergelijke vluchtroutes. Ze zouden vrezen te worden ingelijfd door het regeringsleger van Assad of te worden gedood.