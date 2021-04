Artsencollectief gearresteerd bij demonstratie voor Navalny

video/update Nederlands vracht­schip in problemen bij Noorwegen, reddingshe­li­kop­ters in actie

5 april De laatste vier bemanningsleden van een vrachtschip dat bij Noorwegen in de problemen was geraakt zijn geëvacueerd. Het schip vaart onder de Nederlandse vlag en begon over te hellen toen de lading aan boord was verschoven. Alle twaalf bemanningsleden zijn met een helikopter van het schip gehaald en naar de Noorse plaats Ålesund gebracht.