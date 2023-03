Artsen zonder Grenzen sluit ziekenhuis Haïti om bendegeweld

AzG laat in een verklaring weten dat het ziekenhuis zelf niet het doelwit is geweest van de bendes, maar dat het zich in de frontlinie bevindt nu zich op enkele meters van het hospitaal oorlogstaferelen afspelen. Dat heeft al aan mensen het leven gekost: een kind dat aan de beademing lag is overleden toen patiënten moesten worden vervoerd vanwege schoten die rond het gebouw werden gelost, en een man is doodgeschoten toen hij voor het ziekenhuis de straat overstak.