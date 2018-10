Arrestaties na maffiamoorden in Italië

In de Amsterdamse zaak pakte de politie snel een verdachte op. Deze man, eveneens Italiaan, legde in Amsterdam een bekentenis af. Ook vertelde hij de politie over de bemoeienis van het slachtoffer, de 44-jarige Saverio Tucci, met de viervoudige moord in Italië. Het lichaam van Tucci werd destijds gevonden in de kofferbak van een auto in Amsterdam-West. Hij had in 2012 al een aanslag op zijn leven overleefd.