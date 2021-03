Arrestaties bij nieuwe protesten in Bristol tegen omstreden politiewet

video Een paranoïde, zieke man met een kort lontje: dit is de schutter (21) die in VS een bloedbad aanrichtte

24 maart De vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in de Amerikaanse stad Boulder (Colorado) blijkt een 21-jarige man te zijn. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het gaat om Ahmad Al Aliwi Alissa. De man raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij zal later overgebracht worden naar de gevangenis.