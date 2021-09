Arrestaties bij betogingen tegen Franse coronapas, Duitsers de straat op voor rechtvaardige samenleving

Terroris­ten uit Bata­clan-groep pakten de bus naar Schiphol, maar wat waren ze daar van plan?

7:39 Woensdag begint in Frankrijk de rechtszaak tegen twintig verdachten die betrokken waren bij de jihadistische aanslagen in Parijs in november 2015. Komen we dan eindelijk te weten of de ‘Groep Schiphol’ een aanslag in Nederland wilde plegen?