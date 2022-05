Argentijnse wetenschappers vinden fossiel van ‘Draak des doods’

In tien jaar tijd niet zo’n dodelijke schietpar­tij op een Amerikaan­se school

Met 22 slachtoffers - een aantal dat mogelijk nog verder oploopt - is de schietpartij op de Robb Elementary School in het plaatsje Uvalde in Texas een van de dodelijkste ‘school shootings’ ooit in Amerika. De afgelopen tien jaar zijn er geen schietpartijen op scholen geweest waar er meer mensen bij omkwamen.

