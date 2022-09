Argentijnse vicepresident Kirchner ongedeerd na mislukte aanslag, dader aangehouden

Het incident vond plaats voor het huis van Kirchner in de wijk Recoleta in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Daar had zich een grote menigte aanhangers van de vicepresident verzameld, die al dagenlang voor haar huis demonstreren als steunbetuiging aan Kirchner, die verwikkeld is in een corruptiezaak. Er hangt haar een gevangenisstraf van 12 jaar en een verbod op het uitoefenen van een openbaar ambt boven het hoofd wegens vermeende corruptie toen ze president was van het land (2007-2015).

Op videobeelden die op sociale media circuleren is te zien hoe de man zijn linkerhand met daarin het wapen op Kirchner richt en van dichtbij probeert de trekker over te halen. Het wapen weigerde echter. Kirchner zakt wel ineen, maar bleef ongedeerd. De federale politie, die belast is met de veiligheid van de vicepresident, hield de man vrijwel meteen daarop aan. Het pistool dat in beslag genomen is, bevatte vijf kogels. Het wordt momenteel onderzocht door de Argentijnse politie.

De voormalige president van Argentinië, Mauricio Macri, schrijft op Twitter dat de ,,afschuwelijke aanval” gelukkig geen gevolgen heeft voor Kirchner. Wel vraagt hij van de veiligheidsdiensten ,,onmiddellijk opheldering” over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Volgens Argentijnse media zou het beveiligingsapparaat rond de vroegere president uit meer dan honderd agenten bestaan, het grootste persoonlijke veiligheidssysteem in de Argentijnse geschiedenis.

Afgelopen weekend kwam het tot schermutselingen tussen de politie en aanhangers van de vicepresident, die alle beschuldigingen van corruptie meermaals heeft ontkend.

Zelfs al zou Kirchner veroordeeld worden, dan is de kans klein dat zij ook daadwerkelijk in de cel belandt. Tot eind 2023 is zij voorzitter van de Senaat en geniet daarom parlementaire immuniteit.

