Argentijnse president vraagt Haags Strafhof om onderzoek Venezuela

,,In Venezuela vinden stelselmatig schendingen van de mensenrechten plaats. Het leven heeft er zijn waarde verloren", zei de president in een televisie-interview met de Amerikaanse zender CNN dat gisteravond werd uitgezonden. Het verzoek aan het ICC zal volgens hem 'binnen enkele weken' worden ingediend en krijgt de steun van zijn Colombiaanse tegenhanger Ivan Duque, de Chileense Sebastian Piñera en de Paraguayaanse Mario Abdo Benitez.

'Aanslag'

De Argentijnse president plaatste in het interview ook vraagtekens bij de ' aanslag ' van begin augustus in Venezuela. Die was volgens de Venezolaanse regering gericht tegen president Nicolas Maduro.

,,Ik heb geen exacte informatie maar afgaand op het gedrag van Maduro na de vermeende aanslag en de sindsdien geviseerde en gearresteerde personen (oppositieleden), is het weinig waarschijnlijk dat het ernstig is", zei Macri.

Interpol

Venezuela vroeg Interpol twee weken geleden om een van de bekendste tegenstanders van de Venezolaanse regering op de zogenoemde 'rode lijst' te zetten. Die lijst wijst landen erop dat in een bepaald land een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen iemand. Dat is in dit geval Julio Borges die in ballingschap leeft in Colombia.