Arena stort in bij stierenrennen in Colombia: kind en drie anderen omgekomen

Op video’s die op sociale media circuleren, is te zien hoe de houten tribunes vol met mensen instortten aan één zijde van de arena in de stad El Espinal, zo’n 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Bogotá. De oorzaak was aanvankelijk onduidelijk.

Volgens berichten in de media vond in de arena een stierengevecht plaats genaamd Corraleja, als onderdeel van het Peter en Paul Festival. Er zaten honderden mensen in het publiek. Volgens een bericht in de krant El Tiempo zaaide een stier na het incident paniek in de straten van de stad.