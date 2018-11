Antwerpen gaat de strijd aan met Nederlandse loverboys

Het aantal slachtoffers van Nederlandse tienerpooiers in Antwerpen is de laatste jaren sterk gestegen, zegt de prostitutie-ambtenaar van de Vlaamse havenstad tegen VRT Nieuws. De ‘loverboy 3.0' ronselt via het internet en die handel gaat ook over de grens. Vlaamse meisjes en jongens komen zo gedwongen in de prostitutie in Nederland terecht en Nederlandse jongens en meisjes in België.



De gemeente Antwerpen en Terre des Hommes, dat vorig jaar met de organisaties Fier en het Centrum tegen Mensenhandel en Kinderhandel het landelijk meldpunt Watch Nederland oprichtte voor mensen die worden geconfronteerd met de praktijken van loverboys, gaan ook informatie uitwisselen. Ze zijn dat overeengekomen na overleg in Antwerpen waar ook de lokale politie bij was betrokken. ,,Mensenhandelaars stoppen niet aan de grens”, aldus prostitutie-ambtenaar Lieve Huijskens tegen de Vlaamse televisiezender.



,,We hebben nu een korte lijn met het meldpunt Watch Nederland, waardoor we ook op die manier aan informatie kunnen geraken. Als een slachtoffer niet meteen een verklaring wil afleggen bij de politie en er nog onvoldoende bewijzen zijn dat er inderdaad slachtofferschap is, is het voor een burgerinitiatief soms gemakkelijker om verder te gaan met informatie te vergaren’', stelt Huijskens. ,,De politie moet natuurlijk rekening houden met de regels binnen het onderzoek.’’