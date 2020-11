Antiabortusactivisten in Argentinië de straat op in aanloop naar parlementair debat

In het land van paus Franciscus is vrijwillige zwangerschapsonderbreking alleen legaal in geval van verkrachting of wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Op 10 december stemt het parlement over een wetsontwerp voor legalisering dat is ingediend door de centrumlinkse president Alberto Fernandez. Hij komt daarmee een verkiezingsbelofte na, maar de kwestie verdeelt het land diep.