Anti-lockdown protesten in Wenen: politie op scherp, deelnemers vrezen stiekeme vaccinatie

Aan de vooravond van de landelijke lockdown in Oostenrijk, die maandag ingaat, demonstreren zaterdagmiddag in Wenen zo'n 30.000 mensen tegen de coronamaatregel. Al voor de betogingen circuleerden op WhatsApp, Telegram en Twitter bizarre waarschuwingen.

Daarin werden en worden deelnemers gewaarschuwd voor onder andere sproeihelikopters van waaruit de politie het BioNTech/Pfizer-vaccin over hen zou kunnen verspreiden. ‘Bescherm jezelf! Volgens een bekende professor kunnen paraplu’s helpen en liefst niet direct in de nevel kijken, lichaamsopeningen in ieder geval zo veel mogelijk dicht houden!’, citeert Der Standard uit een met verschillende ongemakkelijke emoji’s doorspekt bericht.

Al even absurd is volgens de Oostenrijkse krant een waarschuwing voor vaccinatie vanuit putdeksels. ‘Uit betrouwbare bron is bekend dat stadsmedewerkers zich eronder verstopt hebben om mensen zo te vaccineren. Dit is geen grap, draag ter bescherming hoge laarzen.’

De politie ontkrachtte de berichten op Twitter, nadat ze talrijke noodoproepen over had ontvangen.

Eerste botsingen

Op het historische plein voor de Hofburg, het keizerlijke paleis in het hart van de Oostenrijkse hoofdstad, hadden zich rond het middaguur al zo'n 5000 tot 7000 corona-ontkenners en tegenstanders van de maatregelen verzameld. Onder hen ook betogers uit de buurlanden. Bij demonstraties met meer dan vijftig deelnemers is het dragen van FFP2-maskers verplicht, tenzij alle deelnemers een zogenoemd 2G-bewijs hebben (gevaccineerd tegen of genezen van corona). Omdat de overgrote meerderheid geen mondkapje droeg, ging de politie over tot controles.

Daarbij kwam het aan het begin van de middag tot de eerste botsingen tussen politie en betogers, meldt Kronen Zeitung. Meerdere politiemensen begaven zich in de menigte om betogers te controleren. Dat veroorzaakte schermutselingen, waarbij minstens één agent viel. Collega’s grepen betogers vast en drukten hen tegen de grond. Andere politiemensen schermden de controleurs af. Daardoor raakten de gemoederen verhit en vlogen rookbommen en allerhande voorwerpen richting de politiemensen. Na enkele minuten was de situatie weer gekalmeerd.

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Een betoger met beschermende kleding en een gasmasker tegen eventuele verplichte vaccinatie door de politie of overheid. © EPA

Extreemrechtse FPÖ

Twee van de drie grootste demonstraties zijn georganiseerd door de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ). Die noemt de coronapolitiek van de regering ‘onverantwoord'. FPÖ-leider Herbert Kickl is afwezig, omdat hij in quarantaine zit na een positieve coronatest. In een videoboodschap zei de FPÖ-leider dat Oostenrijk op weg is ‘naar een dictatuur’ met de geplande vaccinatieplicht. ,,Omdat de regering faalt sinds het begin van de pandemie, moet de bevolking nu boeten met een ongrondwettelijke vaccinatieplicht”, meent Kickl.

In totaal zijn ruim 1300 politiemensen uit Wenen en de overige acht deelstaten op de been, onder wie ook hondenteams. Corona-ontkenners en tegenstanders van de maatregelen probeerden de afgelopen dagen zoveel mogelijk medestanders naar Wenen te krijgen via oproepen op vooral berichtendienst Telegram. Die maakt het versturen van versleutelde en zelfvernietigende berichten mogelijk.

Radicalen

De Duitse complotdenker Oliver Janich, met bijna 160.000 volgers op Telegram, publiceerde dinsdagavond een bericht waarin hij stelde dat het ‘volstrekt duidelijk is dat iedereen een politieagent overhoop zou moeten schieten die je naar een verplichte vaccinatie sleept. En nee, dit is geen oproep tot geweld maar tot zelfverdediging. Ik zou het doen’, citeert Der Tagesspiegel de in de Filipijnen wonende Duitser. Radicalen zoals hij spreken op Telegram volgens de Berlijnse krant zelfs van een noodzakelijke ‘opstand', omdat eenvoudige demonstraties niet genoeg zouden zijn.

Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken acht deelname van rechts-extremisten aan de demonstraties in Wenen waarschijnlijk. Ze waren ook aanwezig bij de anti-coronabetogingen van januari tot maart. Volgens de politie werden de afgelopen dagen ook mobilisatieoproepen verspreid binnen de hooligan-gemeenschap en de Identitaire Beweging, een pan-Europese extreemrechtse beweging die de nationaliteit en cultuur wil handhaven. Ook circuleerden geruchten over mogelijke aanslagen op zieken- en mediahuizen, ministeries en het parlement. Deze vitale infrastructuurvoorzieningen worden bijzonder beveiligd, benadrukt de politie.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: