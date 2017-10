Anne Frank-pakje voor Halloween uit de handel gehaald

Het lijkt elk jaar wel mis te gaan met slechte smaak tijdens Halloween. Was het vorig jaar de horrorclown die overal ter wereld mensen de stuipen op het lijf joeg. Een paar jaar eerder ging het om gestapo- en nazi-pakken.



Ross Walker Smith van Fun.com en HalloweenCostumes.com stelt dat het om een storm in een glas water gaat: ,,We verkopen ook kledingstukken buiten het Halloween-seizoen: verschillende historische kostuums bijvoorbeeld. Of prominente politieke figuren en televisiekarakters.'' In Amerika ligt nu ook een 'sexy Eleven' kostuum onder vuur, waarin je het 11-jarige karakter Eleven uit de Netflix-serie Stranger Things kan naspelen.



Toch is besloten om het pak uit de handel te halen. ,,We hebben de feedback over het holocaust-pakje doorgegeven en besloten om het van de website af te halen.''