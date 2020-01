Angst om mysterieus virus: VS gaat passagiers uit Wuhan screenen

De controles worden op korte termijn uitgevoerd op drie vliegvelden: San Francisco, Los Angeles en JFK in New York. Gezondheidsdienst CDC stuurt ongeveer honderd extra medewerkers naar die luchthavens. Passagiers moeten een vragenlijst invullen en hun lichaamstemperatuur laten meten. Wie mogelijk is besmet, moet aanvullende testen ondergaan.



Het virus, dat vooralsnog 2019-nCoV wordt genoemd, is in verband gebracht met twee sterfgevallen. In China zou sprake zijn van tientallen besmettingen en het virus is inmiddels ook de grens overgestoken. Ook in Thailand en Japan zouden mensen ziek zijn geworden. Het is nog onduidelijk hoe het virus precies wordt overgedragen.



CDC-topfunctionaris Nancy Messonnier zegt dat haar dienst altijd bezorgd is als een nieuw virus opduikt. ,,Want dat betekent dat de bevolking nog geen weerstand heeft opgebouwd en we geen specifieke behandelingen of vaccins hebben.”