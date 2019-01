Angela Merkel wacht op een voorstel van May

,,Wij zijn van mening dat het nu aan Britse zijde is, en de premier heeft dit ook aangekondigd, om ons te vertellen hoe het verder zal gaan”, zei de CDU-politica woensdag tijdens een vergadering van de commissie buitenlandse zaken van de Bondsdag in Berlijn. ,,We hebben nog tijd om te onderhandelen. We wachten nu op wat de Britse premier Theresa May voorstelt.’'

Merkel betreurt het ten zeerste dat het Britse Lagerhuis de overeenkomst over de terugtrekking van Groot-Brittannië heeft verworpen. ,,We willen de schade zo beperkt mogelijk houden, maar er zal zeker schade ontstaan door de terugtrekking van Groot-Brittannië. Daarom zullen we natuurlijk proberen een ordelijke oplossing te vinden.’' De Bondsregering is er echter ook op voorbereid dat er geen dergelijke ordelijke oplossing komt. De Bondsdag zal donderdag debatteren over wetsvoorstellen voor het geval dat er geen overeenkomst met Groot-Brittannië is.