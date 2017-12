Anderhalve meter sneeuw en 38 graden vorst in Noord-Amerika

In de Amerikaanse staat Pennsylvania viel tijdens de kerstdagen plaatselijk 162 centimeter sneeuw en in de staat Minnesota daalde het kwik de afgelopen nacht tot 37,8 graden onder het vriespunt. Dat was nog zes graden kouder dan het oude record uit 1924.

Onder het gemiddelde

,,De temperaturen op veel plaatsen in de VS en Canada, waar het deze tijd van het jaar doorgaans toch al koud is, liggen tien graden onder de gemiddelden voor december", zegt weerman Brandon Miller op de nieuwszender CNN.

In de staat Kansas vielen vier doden toen hun auto door de gladheid van de weg raakte. Meteorologen waarschuwen voor de gevolgen van het koude weer, van onderkoeling tot bevriezing. Er geldt een speciaal weeralarm voor een groot deel van de noordelijke staten in de VS. De Nationale meteorologische dienst in de VS heeft mensen gewaarschuwd om niet te lang buiten te blijven of het huis helemaal niet te verlaten als het niet per se nodig is.

De kou houdt volgens de verwachtingen zeker nog tot in het nieuwe jaar aan. In New York wordt bij de traditionele viering van het nieuwe jaar op Times Square een temperatuur van min 11 graden verwacht, maar door de harde wind zal het dan nog veel kouder aanvoelen.

Sneeuw schuiven

Volledig scherm Inwoners van Erie, Pennsylvania ruimen sneeuw. © REUTERS In de getroffen staten is men wel wat gewend, Kathleen Palkovic baande zich met hulp van haar zoon een weg vanuit huis zodat ze naar haar werk kon komen. De serveerster deed over de dikke 8 kilometer naar haar werk uiteindelijk een uur.



,,We zijn gewoon een toegewijd soort mensen, denk ik", zei Palkovic. ,,Het kostte me ook 800 milligram ibuprofen om me daar te krijgen."



In Canada was het nog kouder dan bij de zuiderburen. De temperaturen daalden op sommige plaatsen tot onder de min 40 graden.

Volledig scherm © REUTERS