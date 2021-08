Amnesty: ‘Qatar versluiert uitbuiting en dood van 15.000 arbeidsmigranten’

Mohammed Suman Miah was 30 jaar toen hij in 2016 uit zijn dorp in Bangladesh vertrok om in Qatar te gaan werken, net als duizenden landgenoten van hem deden, veelal jonge mannen. Bijna 6000 euro kostte het visum waarmee hij in het Arabische emiraat aan de slag kon; de helft van het bedrag moest hij lenen. Hij had niet altijd werk en soms werd hij niet betaald voor verrichte werkzaamheden. Maar in het voorjaar van 2020 ging het best goed. Suman werkte in de bouw.