Amnesty doet dringende oproep aan minister Helder: 'Spreek u vóór vertrek uit over Qatar!’

VVD-minister van Sport Conny Helder moet zich vóór haar vertrek naar Qatar openlijk uitspreken voor compensatie voor de arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden aan de voetbalstadions voor het WK voetbal hebben gewerkt. Dat zegt Amnesty International in een reactie op het besluit van het kabinet om vanuit Nederland tóch een regeringsafvaardiging naar het voetbaltoernooi in de oliestaat te sturen.

De bekende mensenrechtenorganisatie vindt de fysieke aanwezigheid van minister Helder geen groot bezwaar. ,,Maar dan moet ze zich, voordat ze het vliegtuig pakt, kritisch uitspreken over de situatie in Qatar. Dat is wat ons betreft een belangrijke voorwaarde”, zegt woordvoerder Ruud Bosgraaf tegen deze site. ,,Als ze dat niet doet, dan laat ze zich teveel misbruiken voor pr-doeleinden van de organisatie van dit toernooi. Ze mag best met een oranje sjaaltje en shirtje op de tribune zitten, maar zorg dan wel voor evenwicht en denk alsjeblieft aan de nabestaanden van de slachtoffers.”

Gevoelige keuze

Het besluit om Helder als bewindspersoon naar de oliestaat te sturen ligt gevoelig. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn tegenstander van een afvaardiging in verband met de schending van mensenrechten in Qatar bij de bouw van de stadions. Ook de linkse oppositie is tegen, wijzend op de uitbuiting van arbeidsmigranten. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) stelt dat met het wegblijven van het kabinet de mensenrechten in de Golfstaat niet zullen verbeteren.

,,Als het kabinet niemand had gestuurd, dan hadden we dat ook prima gevonden”, zegt Amnesty-woordvoerder Bosgraaf. ,,Het is gewoon superbelangrijk dat we ons hier als Nederland openlijk kritisch over blijven uitspreken. Dat zal in het huidige politieke klimaat niet makkelijk zijn, maar vanuit het perspectief van de mensenrechten vragen we ook weer niet heel veel van de minister. We hopen dat ze onze boodschap in overweging neemt en ze iets gaat zeggen, anders zou dat ongelofelijk jammer zijn.”

Bijdrage aan fonds

Vorige week had sportminister Helder in de Kamer aangegeven dat ze gaat bekijken of Nederland kan bijdragen aan een compensatiefonds. ,,Je zou op zijn minst kunnen bijdragen aan het fonds waar Amnesty International aandacht voor vraagt”, hield CU-leider Gert-Jan Segers de minister voor tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Helder zei toen dat ze daar op dit moment geen uitsluitsel over kon geven. Maar ze ‘gaat erover in beraad‘ en komt er later op terug, heeft ze toegezegd. Ook zei ze dat de Nederlandse delegatie ter plekke gaat kijken naar wat er nodig is.

Human Rights Watch

Net als Amnesty vindt ook Human Rights Watch dat de regering zich publiekelijk zou moeten uitspreken over de situatie in Qatar. ,,De regering zegt zelf dat mensenrechten belangrijk zijn voor het buitenlandbeleid”, stelde Jan Kooy namens de organisatie in gesprek met het ANP. ,,Dan moet er ook boter bij de vis. Dan moet je dat publiekelijk laten zien. Bijvoorbeeld als een persbericht, een tweet, het hoeft niet zo moeilijk te zijn.”

Mensenrechtenorganisaties en verschillende Europese landen dringen al geruime tijd bij de FIFA aan op een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten in Qatar. Dat fonds zou moeten bestaan uit minimaal 440 miljoen dollar, gelijk aan het prijzengeld voor het WK. Dat geld moet dan gebruikt worden om onder meer achterstallig loon te betalen en families van overleden migranten te compenseren.

De Nederlandse regering heeft zich volgens de woordvoerder van Amnesty vooralsnog niet openlijk achter het plan voor het fonds geschaard. Volgens de mensenrechtenclubs zijn er minstens 6500 arbeidsmigranten omgekomen bij de bouw van de verschillende stadions voor het toernooi in Qatar.

Van de acht stadions waarin wordt gespeeld, werden er zeven helemaal nieuw gebouwd: