Amnesty: Bijna miljoen moslims in Chinese kampen

Amnesty International klaagt China aan voor de onderdrukking van moslims in de regio Xinjiang. De organisatie eist opheldering over het lot van bijna een miljoen mensen in heropvoedingskampen.

China haalt volgens Amnesty alles uit de kast voor de systematische onderdrukking van islamitische minderheidsgroepen. In een rapport spreekt de mensenrechtenorganisatie van 'massale opsluiting, scherpe surveillance en politieke indoctrinatie tegen Oeigoeren, Kazakken en andere groepen'. In het bijzonder in de noordwestelijke regio Xinjiang.



Amnesty baseert zijn aanklacht op interviews met meer dan honderd mensen buiten China van wie familieleden worden vermist. De meesten weten niet waar hun naasten zijn opgesloten. Amnesty sprak ook met mensen die zijn vrijgelaten en werden gemarteld in detentiecentra.

Regulering

De repressie is extreem geworden sinds de invoering van de zogeheten 'regulering voor deradicalisatie' in maart 2017, aldus Amnesty. Daardoor worden allerlei uitingen van religie en cultuur gebrandmerkt als 'extremistisch'. Daartoe behoren een 'abnormale baard', het dragen van een hoofddoek of sluier, bidden, vasten, onthouding van alcohol, bezit van lectuur over de islam en de eigen cultuur. Ook contacten met mensen in islamitische landen kunnen een reden zijn voor detentie.



Met de 'regulering' houdt het veiligheidsapparaat de bevolking in een ijzeren greep. Het controleert de identiteit van mensen met software voor gezichtsherkenning. Mobiele telefoons worden onderzocht. Er is scherp toezicht op berichtenapps, zoals WeChat. Mensen die worden opgepakt gaan zonder juridische bijstand of een proces naar heropvoedingskampen, aldus Amnesty.

Volledig scherm Eerder deze maand gingen moslims de straat op uit protest tegen de praktijken in Xinjiang. © AFP

Straf