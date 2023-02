‘Amerikanen stoppen zoektocht naar neergeschoten objecten’

Er wordt niet langer gezocht naar twee van de door het Amerikaanse leger uit de lucht geschoten objecten. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times . De kans dat de objecten nooit worden teruggevonden is dan ook ,,reëel aanwezig”, zegt een Amerikaanse functionaris.

Het gaat om de twee objecten die boven Alaska en Lake Huron, op de grens tussen Canada en de VS, werden neergeschoten. Het is simpelweg te ingewikkeld om ze te vinden, zegt de functionaris tegen The New York Times. De Canadese autoriteiten zoeken in de Canadese provincie Yukon nog wel naar het object dat daar werd neergehaald.

De drie objecten werden in de afgelopen weken uit de lucht geschoten nadat het Amerikaanse leger een Chinese spionageballon had neergehaald. Daarvan zijn wel delen teruggevonden, maakte het Pentagon afgelopen week bekend. De Amerikaanse president Joe Biden gaf deze week toe dat de andere neergehaalde objecten waarschijnlijk onschadelijke ballonnen van commerciële bedrijven of onderzoeksinstituten zijn. Zijn excuses bood hij niet aan.

Enkele tientjes

Intussen zegt een groep hobbyisten uit Illinois dat hun ballon, die vorige week nog over Alaska vloog, spoorloos verdwenen is. Dat roept de vraag op of deze misschien door een Amerikaanse straaljager is neergeschoten, schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant ging het mogelijk om een ballon van enkele tientjes. De raket die het Amerikaanse leger voor de missie gebruikte zou 439.000 dollar (bijna 410.000 euro) hebben gekost.