Amerikaanse wetshandhavers bedreigd om huiszoeking FBI bij Trump

Rondzwer­ven­de walrus Freya gedood door Noorse autoritei­ten

De rondzwervende en kattenkwaad uithalende walrus Freya is overleden. In Noorwegen is het dier vandaag om het leven gebracht omdat het permanent belaagd werd door nieuwsgierige mensen. De autoriteiten hadden al gewaarschuwd Freya in te laten slapen omdat mensen zichzelf door hun opdringerige gedrag in gevaar brachten.

14:28