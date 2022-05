Amerikaanse wapenlobbyclub NRA wankelt, maar daar hebben schoolmoorden weinig mee te maken

Toen de NRA dit weekend samenkwam in Texas om, zoals de website stelt, ‘vrijheid, vuurwapens en het recht op wapenbezit te vieren’, was onder de hoofdgasten de ongekroonde koning van de Republikeinse partij, oud-president Donald Trump. Ook Texaans senator Ted Cruz zag in negentien dode kinderen op de basisschool in Uvalde in zijn staat geen enkele reden om het wapenfeestje te laten schieten. Maar ondanks de aanhoudend innige banden met de top van de rechtse politieke wereld in de VS zit de NRA (National Rifle Association) in zwaar weer.



De NRA verzet zich tegen bijna alle restricties aan wapenbezit, ook maatregelen die bij de Amerikaanse bevolking overwegend populair zijn, zoals een grondige controle van iemands verleden en mentale staat bij elke aanschaf van een wapen. Angst - voor criminaliteit en ‘socialisten’ op links - is een beproefd instrument. Gevaar is overal - u heeft een wapen nodig om uzelf te beschermen, is de boodschap. Als er een probleem is met geweld op school, dan zijn méér wapens de oplossing, in de ogen van de NRA, die leraren wil bewapenen.



De groep steunt campagnes van wapenvriendelijke politici financieel. Maar de bedragen die de NRA naar hun campagnekas overmaakt zijn niet het belangrijkste politieke instrument - het zijn vooral de miljoenen dollars die de club zelf uitgeeft aan advertenties, flyers en commercials die het verschil maken. Wie in de smaak valt bij de NRA, kan erop rekenen dat die haar relatief kleine, maar loyale en gefocuste achterban mobiliseert. Die loyaliteit maakt de groep zo invloedrijk.