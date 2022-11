Amerikaanse veteraan Tom Rice overleden, sprong in 1944 boven Nederland

Drie jaar geleden maakte Rice op 98-jarige leeftijd opnieuw een sprong vanuit een vliegtuig boven Nederland. Die parachutesprong in Groesbeek was onderdeel van de 75-jarige herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. Rice was in 1944 tijdens D-day met een parachute in Frankrijk geland. Ook die sprong herhaalde hij in 2019.