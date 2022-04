Amerikaanse steekt pitbull dood die dochtertje (1) aanviel: ‘Ik dacht dat ze zou sterven’

Oma Margaret Morales, eigenaar van de pitbulls (twee broertjes die al van jongs af aan bij haar zijn en vooral buiten verblijven) vertelt aan ABC7 News dat de honden reageerden op het huilen van haar kleindochter. NBC4 meldt dat het meisje Ruby Ann een hondenspeeltje in haar hand had, aldus familieleden. Ze zouden net in bad zijn geweest toen de moeder van Ruby een van de honden in het been van haar dochter zag bijten. ,,Ik dacht dat mijn dochter zou sterven”, aldus de moeder.

Het complete gezin schoot gelijk te hulp, vertelt de oma: ,,Toen ik in de keuken kwam, zag ik mijn twee dochters en mijn zoon proberen de honden af te schrikken. Mijn dochter stond op en toen zag ik mijn kleindochter pas. Een van de honden had zich vastgeklampt aan haar linkerbeen. Ik heb mijn handen tussen zijn kaken gewrongen en toen liet hij los.” De honden bleven hierna aanvallen en werden niet rustiger. ,,De hond hield vast aan mijn hand en mijn dochter vocht terug door ook te bijten.” Het hele gevecht duurde niet langer dan vier minuten.

Volledig scherm De 1-jarige Ruby Ann Cervantes werd door twee pitbulls aangevallen. Ze hield er een gebroken heup aan over. © ABC7 News

Uiteindelijk besloot de moeder een mes te pakken om Ruby te redden. ,,Ik wilde hem van mijn dochter af krijgen”, vertelt de moeder, die vanwege verwondingen aan haar gezicht niet bij NBC4 op beeld wilde verschijnen. ,,Het was óf de hond, of mijn dochter - en ik koos voor mijn dochter. Ik deed wat ik moest doen om mijn kind te beschermen, want hij wilde niet loslaten. Ik moest het doen. Ik voel me er heel slecht over, maar ik moest het doen.”

Een van de pitbulls overleed uiteindelijk door zijn steekwonden. De andere hond wordt binnenkort ingeslapen, aldus de familie. De vrouwen zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun wonden, Ruby is na een operatie op de intensive care ondergebracht. Ze heeft verwondingen aan haar enkel, been, heup en schouder, aldus oma Morales, ‘maar ze is sterk’.

