Amerikaanse singer-songwriter David Crosby (81) overleden

In een verklaring zegt zijn vrouw Jan Dance: ,,Het is met grote droefheid dat na een lange ziekte onze geliefde David (Croz) Crosby is overleden. Hij werd liefdevol omringd door zijn vrouw en soulmate Jan en zoon Django. Hoewel hij niet langer hier bij ons is, zal zijn menselijkheid en vriendelijke ziel ons blijven leiden en inspireren. Zijn nalatenschap zal blijven voortleven door zijn legendarische muziek.” De familie vraagt om privacy om de dood van Crosby te verwerken.

Crosby vormde The Byrds halverwege de jaren zestig met bandleden Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman en Michael Clarke. Na onenigheid werd hij uit de band gezet. Daarna vormde hij het supertrio Crosby, Stills & Nash. Stills kwam van de band Buffalo Springfield en de Brit Nash was bekend van The Hollies. Daar voegde zich later ook Neil Young bij. In augustus 1969 speelden ze op het beruchte Woodstock-festival.