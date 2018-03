Amerikaanse school trots op eigen 'arrestatieteam'

VIDEO Londen zet 23 Russische diplomaten uit na vergiftiging oud-spion

17:13 Londen zet 23 Russische diplomaten uit vanwege de gifgasaanval op dubbelspion Skripal. Dat heeft premier May aangekondigd in het Lagerhuis. Ook zullen de koninklijke familie en ministers komende zomer niet afreizen naar Rusland voor het WK voetbal. Verder trok ze een afspraak met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in.