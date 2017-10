Amerikaanse rechter steekt weer stokje voor inreisverbod Trump

De rechter deed dit op verzoek van de Hawaiiaanse overheid volgens verschillende Amerikaanse media. Volgens Hawaii is het reisverbod een uitwerking van Trumps belofte om moslims buiten Amerika te houden. Het verbod trof naast moslimlanden Iran, Tsjaad, Libië, Syrië, Jemen en Somalië ook Venezuela en Noord-Korea, vanwege de onstabiele politieke situatie en hun gebrek aan samenwerking met de VS. Het beroep van Hawaii richtte zich niet op die laatste twee landen. Volgens rechter Derrick Watson in Honolulu steekt achter het voorstel van Trump 'onvoldoende bewijs dat het inreizen van meer dan 150 miljoen inwoners uit de zes landen schadelijk zou zijn voor de belangen van de Verenigde Staten'. De president zegt zelf dat hij met de maatregel wil voorkomen dat terroristen zich in de Verenigde Staten zullen vestigen.

Nietig verklaard

De Hawaiiaanse rechter zag eerder ook niets in het reisverbod. Eerdere pogingen van Trump om een reisverbod in te voeren werden door andere rechters van de tafel geveegd. Zo verklaarde een rechter in Seattle in februari een tijdelijk inreisverbod nietig.



De president vaardigde daarom eind september het nieuwe reisverbod uit. ,,Amerika veilig maken heeft voor mij de hoogste prioriteit'', schreef Trump na de bekendmaking in een tweet. ,,Strenger is beter''. Wereldleiders spraken zich fel uit tegen het voorstel van Trump. De ambassades van Nederland en Duitsland lieten in januari onderzoeken wat de gevolgen waren voor hun burgers met een dubbele nationaliteit.