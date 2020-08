Amerikaanse pornoactrice 'Aubrey Gold' (23) blijkt meesterbrein achter moord op vriend

Een Amerikaanse pornoactrice wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van haar vriend die bijna twee maanden van de aardbodem was verdwenen. De 23-jarige Lauren Wambles, in erotische kringen bekend als Aubrey Gold , is een bekende van de politie en zou haar partner samen met twee mannen om zeep hebben geholpen door middel van een vuurwapen.

Lauren Wambles, die tussen 2015 en 2018 meer dan dertig keer haar opwachting in volwassen pornofilms maakte en op PornHub meer dan 30 miljoen views op haar naam heeft staan, werd woensdag samen met Jeremie Odell Peters en William Shane Parker officieel aangeklaagd in verband met de dood van haar vriend Raul Guillen. Die werd op 4 juli voor het laatst gezien in Dothan, een stadje in Alabama, op ongeveer twee uur rijden van Montgomery.

Drugs en geld

Op een persconferentie maakte de recherche bekend dat Guillen op de avond van zijn vermissing hoogstwaarschijnlijk in het huis van een van de mannelijke verdachten is geweest. Hierbij was Wambles vermoedelijk ook aanwezig. Zij wordt beschouwd als het meesterbrein achter de moord. Parker zou de fatale schoten hebben gelost, en Peters zou mee hebben geholpen het lichaam te dumpen. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog niet bekendgemaakt, maar de politie heeft aanwijzingen dat de moord verband houdt met drugs en geld.

Het lichaam van Guillen werd afgelopen dinsdag in verregaande staat van ontbinding gevonden in een ondiep graf langs een afgelegen weg, vlakbij Graceville in Florida. Niet veel later werd er bewijs in het huis van een van de verdachten gevonden, waarna de pornoactrice in de boeien werd geslagen. Het is niet duidelijk wat zij precies heeft verklaard over haar vermeende aandeel. Wel is bekend dat zij geen onbeschreven blad is. De vrouw is sinds 2018 al liefst zes keer opgepakt voor diverse strafbare feiten, waaronder voor drugsbezit.

Veel tijd en moeite

Politie en justitie tonen zich tevreden met het onderzoek. ,,Ik kan jullie vertellen dat we enorm veel tijd en moeite hebben gestoken in deze zaak, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen”, zei Louis Roberts, sheriff van Jackson County. ,,We hebben nu duidelijkheid voor de familie. Hopelijk kunnen ze nu verder met hun leven.”

Lauren Wambles moet zich in november voor een rechter verantwoorden. Haar hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.