Amerikaanse politieagent beschuldigd van moord op 12-jarige jongen

Een politieagent uit de Amerikaanse stad Philadelphia is in staat van beschuldiging gesteld voor moord. Hij schoot een vluchtende jongen van 12 jaar in de rug. Volgens de openbare aanklagers lag de jongen ongewapend op de grond toen de agent het dodelijke schot loste.

De jongen werd op 1 maart van dit jaar staande gehouden door vier agenten in burger, naar eigen zeggen wegens een onderzoek naar een vuurwapenzaak. De 12-jarige Thomas “T.J.” Siderio zou daarop een schot hebben gelost op de auto van de agenten. Onduidelijk is of de jongen wist dat het eigenlijk een politieauto betrof.

Een van de agenten raakte daarbij gewond aan zijn oog en gezicht door gebroken glas, waarna de jongen op de vlucht sloeg. Op camerabeelden is te horen dat de agenten al direct in de gaten hadden dat de jongen zijn vuurwapen had laten vallen tijdens zijn vlucht en dus geen gevaar meer vormde. Toch schoot de 26-jarige agent Edsaul Mendoza de jongen nog drie keer in de rug, de laatste keer van dichtbij toen de jongen weerloos op de grond lag.

Schokkende beelden

Larry Krasner, officier van justitie in Philadelphia, sprak tijdens de voorgeleiding van de agent daarom van schokkende beelden. De agent werd op 8 maart vooruitlopend op het onderzoek al ontslagen en sinds zondag wordt hij dus ook vervolgd wegens moord. Een borgsom is hem geweigerd, wat opmerkelijk is voor een zaak waarbij een politieagent is betrokken.

Het onderzoek is volgens Krasner ook gericht op de vraag waarom de jongen werd staande gehouden door de agenten in burger. Volgens de richtlijnen van de politie mogen ongemarkeerde politieauto’s en agenten in burger alleen in gevaarlijke omstandigheden iemand staande houden.

Mary Siderio, de overgrootmoeder van de jongen, vertelde KYW-TV dat ze blij was met het nieuws dat de agent wordt vervolgd voor moord. ,,Ik ben zo diepbedroefd’', zei ze. ,,Ik kan niet slapen. Niemand van ons kan slapen. Het is verschrikkelijk.’'