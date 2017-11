Amerikaanse pedo's krijgen verplicht 'pedopaspoort'

Amerikaanse burgers die zijn veroordeeld voor kindermisbruik moeten hun paspoort inleveren, zodat de overheid er een aantekening in kan maken over hun vergrijp. De wet is bedoeld om kinderen en anderen te beschermen tegen misbruik en uitbuiting.

Zedendelinquenten die alleen in het bezit zijn van een identiteitskaart hoeven deze niet in te leveren. Op de kaart is te weinig ruimte voor een aantekening. Het zinnetje, waarvan de inhoud nog niet precies bekend is, wordt bijgeschreven op de laatste bladzijde van het paspoort, meldt The New York Times.

De wet, die al in 2016 werd goedgekeurd, is dinsdag in gebruik genomen en is onderdeel van International Megan’s Law, vernoemd naar de destijds zevenjarige Megan Kanka uit New Jersey. Het meisje werd in 1994 verkracht en vermoord door een pedofiel die in haar buurt woonde. Haar zaak heeft ervoor gezorgd dat buurbewoners voortaan worden gewaarschuwd als er een pedofiel in de buurt woont of gaat wonen.

Naaktfoto's

Tegen de maatregel is ook veel weerstand, onder meer vanuit bepaalde actiegroepen. ,,De staat bevindt zich hiermee op glad ijs. Wat is de volgende maatregel? Dat in het paspoort komt te staan dat je moslim bent? Of homoseksueel?"

Daarbij vinden tegenstanders dat niet alle strafbare seksuele vergrijpen over één kam kunnen worden geschoren. In de Verenigde Staten is het in sommige staten namelijk verboden om naaktfoto's door te sturen. Daardoor zijn verscheidende jongeren levenslang geregistreerd als 'sex offender' omdat zij als tiener naaktfoto's hebben doorgestuurd, van anderen of van henzelf.